Власти Чечни заявили, что Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь «поднять боевой дух наших бойцов»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Мариуполе, сообщил ТАСС министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.
По словам Дудаева, «в направлении Мариуполя и в самом Мариуполе бойцы из Чеченской республики активно и эффективно выполняют боевые задачи». Кадыров, добавил он, приехал туда «с целью поднять боевой дух наших бойцов».
«Дополнительно подкорректирована и разработана дальнейшая стратегия действий бойцов из Чеченской Республики. Эту информацию глава довел до начальника генерального штаба России и до командующего нацгвардией с тем, чтобы в ближайшие дни освободить Мариуполь», — добавил собеседник агентства.
Глава Чечни, по словам Дудаева, в Мариуполе провел встречу и совещание с командующим 8-й армии генерал-лейтенантом Андреем Мордвичевым и с командирами спецподразделений из Чечни.
Украинская сторона включает Андрея Мордвичева в списки российских генералов, убитых во время войны.
Вечером 26 марта Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях видеозапись об участии чеченских военных в захвате Мариуполя в Донецкой области Украины. На записи присутствовал бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев — фигурант дела об убийстве политика Бориса Немцова.