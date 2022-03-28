В Москве участницу антивоенного митинга приговорили к двум годам колонии по делу о брошенной бутылке с «коктейлем Молотова». Судя по видео, она ни в кого не попала

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Тверской районный суд города Москвы приговорил 22-летнюю участницу антивоенного митинга Анастасию Левашову к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Левашову признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти (часть первая статьи 318 УК РФ). По версии следствия, 24 февраля в во время акции на Пушкинской площади девушка «кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью».

Участницу акции арестовали на следующий день после митинга. Как ранее отмечала , Следственный комитет завершил расследование дела Левашовой за четыре дня.

В видео СК с извинениями Левашовой вошли кадры, как девушка бросает «коктейль Молотова», а бутылка падает на землю, не разбившись. В чью сторону была брошена бутылка, из ролика неясно.

Следствие ходатайствует о мере пресечения обвиняемой в применении насилия к полицейским в Москве Следственный комитет Российской Федерации

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