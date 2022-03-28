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Мосбиржа впервые за месяц открыла торги акциями всех российских компаний. На старте основной индекс снизился на 2%

Источник: Meduza

На Мосбирже 28 марта открылись торги акциями всех российских компаний, которые были приостановлены более месяца.

Также возобновлены торги российскими корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями. По всем этим бумагам, как и по акциям, установлен запрет коротких продаж.

В начале сессии основной индекс снизился на 1,92%.

Торги в секции фондового рынка Московской биржи были ограничены с 25 февраля. За день до этого ценные бумаги крупнейших российских компаний подешевели на десятки процентов из-за начала войны в Украине.

С 24 марта торги проводились в ограниченном режиме — только акциями 33 крупнейших российских компаний.

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