Кремль: Россия «не боится» заявлений Зеленского в интервью российским журналистам, но важно не публиковать информацию, нарушающую законодательство

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Власти России «не боятся» интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое он дал накануне российским журналистам, в том числе главреду «Медузы» Ивану Колпакову. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков выразил мнение, что Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать это интервью, чтобы проверить его на соответствие законодательству.

Насколько я понимаю, Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью на предмет соответствия нашему законодательству. Собственно, связано [предупреждение], наверное, с необходимостью этой оценки.

Песков подчеркнул, что России «не боится» заявлений Зеленского, но отметил, что «очень важно не публиковать какой-то информации, которую приравнивали бы к нарушению» действующих в России законов.

При этом пресс-секретарь президента сообщил, что в Кремле пока не ознакомились с интервью.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский дал интервью четырем российским журналистам, среди которых был главный редактор «Медузы» Иван Колпаков. Беседа продолжалась более полутора часов.

Вскоре после анонса интервью еще до его публикации Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать интервью. На каком основании издания должны были это сделать, регулятор не объяснил. «Коммерсант», журналист которого Владимир Соловьев был среди интервьюеров, отказался от публикации беседы.

Генпрокуратура РФ пообещала дать «принципиальную правовую оценку содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения».

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