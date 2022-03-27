Роскомнадзор потребовал от российских СМИ отказаться от публикации интервью Зеленского
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Роскомнадзор заявил, что российские СМИ, взявшие интервью у президента Украины Владимира Зеленского, должны отказаться от его публикации.
«В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования», — сказано в сообщении.
На каком основании журналисты должны отказаться от выпуска материала, Роскомнадзор не пояснил.
Интервью у Зеленского 27 марта взяли главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, журналист и писатель Михаил Зыгарь и специальный корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев.
«Медуза» и «Дождь» заблокированы в России.