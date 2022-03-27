В оккупированном Энергодаре депутат от пророссийской партии объявил о создании «общественного совета» для управления городом

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В украинском Энергодаре, который в первые дни войны был оккупирован российскими войсками, депутат горсовета Андрей Шевчик объявил, что возглавил созданный 27 марта «общественный совет самоорганизации города».

По утверждению Шевчика, «совет» будет заниматься вопросами ценообразования, координацией коммунальных служб, обеспечением города лекарствами и так далее. Поддержку совету якобы оказывают местное казачество и ветераны войны в Афганистане.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что «общественный совет» не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины.

Шевчик состоит в пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», деятельность которой была приостановлена властями Украины после начала войны.

О создании аналогичных параллельных органов власти было объявлено и Херсоне и в Мелитополе, также оккупированных Россией. Участниками этих объединений также были депутаты из пророссийских партий.

24 марта большинство депутатов горсовета Энергодара сложили полномочия. По словам мэра города, одной из причин было не допустить, чтобы их голоса использовали для голосования за создание «любых незаконных „народных республик“ на территории города Энергодар под управлением страны-агрессора».

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