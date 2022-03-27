Минобороны РФ заявило, что Азербайджан отвел свои подразделения из села в Нагорном Карабахе. В Баку это отрицают

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Минобороны РФ заявила, что обстановка в Нагорном Карабахе, где в последние дни произошло обострение, «стабилизирована» российскими миротворцами.

«По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта », — сказано в сообщении.

Минобороны Азербайджана заявило, что утверждение российских военных не соответствует действительности. В Баку утверждают, что азербайджанские военные остаются на позициях в селе и «полностью контролируют оперативную ситуацию».

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Обострение в Нагорном Карабахе началось 24 марта. По версии российских военных, которые находятся там в качестве миротворцев, Азербайджан ввел свои силы в зону ответственности России и нанес удар беспилотниками по подразделениям армии Нагорно-Карабахской республики. В Азербайджане происходящее трактовали как уточнение позиций и мест дислокации на своей собственной территории.

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