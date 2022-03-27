Минобороны РФ заявило, что Азербайджан отвел свои подразделения из села в Нагорном Карабахе. В Баку это отрицают
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Минобороны РФ заявила, что обстановка в Нагорном Карабахе, где в последние дни произошло обострение, «стабилизирована» российскими миротворцами.
«По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух», — сказано в сообщении.
Минобороны Азербайджана заявило, что утверждение российских военных не соответствует действительности. В Баку утверждают, что азербайджанские военные остаются на позициях в селе и «полностью контролируют оперативную ситуацию».
Обострение в Нагорном Карабахе началось 24 марта. По версии российских военных, которые находятся там в качестве миротворцев, Азербайджан ввел свои силы в зону ответственности России и нанес удар беспилотниками по подразделениям армии Нагорно-Карабахской республики. В Азербайджане происходящее трактовали как уточнение позиций и мест дислокации на своей собственной территории.