Азербайджан отверг призыв России вывести войска из Нагорного Карабаха. И заявил, что это его территория
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Министерство обороны Азербайджана отрицает, что нарушало условия соглашения о прекращении огня, которое в ноябре 2020 года Азербайджан и Армения заключили при поддержке России.
«Министерство обороны заявляет, что Азербайджан привержен трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и не нарушал его положений», — сказано в заявлении ведомства.
Так Минобороны Азербайджана ответило на призыв России отвести азербайджанские войска из непризнанной Нагорно-Карабахской республики. 26 марта в Минобороны РФ рассказали, что вооруженные силы Азербайджана вошли в Нагорном Карабахе в зону ответственности российской миротворческой миссии и атаковали подразделения армии непризнанной республики.
В Баку заявили, что ситуация обострилась «на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент». Минобороны Азербайджана попросило Россию «не использовать выражение „Нагорный Карабах“ и правильно указывать название территорий Азербайджана».
Азербайджан призвал Россию «в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана».
Власти Армении утверждают, что 24 марта азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в зоне ответственности российской миротворческой миссии и вторглись в село Парух в Нагорном Карабахе. В министерстве обороны непризнанной республики заявили, что 25 марта произошла перестрелка, в которой погибли трое карабахских и пятеро азербайджанских военных. В Нагорном Карабахе ввели военное положение.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе впервые за много лет начались полномасштабные боевые действия. Они продолжались полтора месяца; 10 ноября стороны при посредничестве России заключили соглашение о прекращении огня. По итогам боев Армения передала Азербайджану контроль примерно над половиной Нагорно-Карабахской республики. Россия отправила в Нагорный Карабах миротворческий контингент.