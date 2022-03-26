В Нагорно-Карабахской республике ввели военное положение

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике введено военное положение. Такой указ подписал ее президент Араик Арутюнян.

В министерстве обороны РФ сообщили, что в Нагорном Карабахе в зону ответственности российского миротворческого контингента вошли вооруженные силы Азербайджана.

По данным российского Минобороны, азербайджанские беспилотники нанесли четыре удара по подразделениям армии Нагорно-Карабахской республики.

«Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в министерстве обороны Нагорно-Карабахской республики сообщили, что 25 марта произошла перестрелка, в результате которой погибли трое карабахских и пятеро азербайджанских военных.

Азербайджан отвергал обвинения в нарушении линии соприкосновения сторон конфликта в Нагорном Карабахе.

Осенью 2020 года между Арменией и Азербайджаном произошла война в Нагорном Карабахе, завершившаяся победой азербайджанской армии. Азербайджан занял значительные территории. О прекращении боевых действий удалось договориться при посредничестве России, она отправила в Нагорный Карабах миротворческий контингент.

Чем закончилась война в Нагорном Карабахе

Шестинедельная война в Нагорном Карабахе. Итоги Кто победил? Насколько значительны потери армян? Плюс максимально понятная новая карта региона

Чем закончилась война в Нагорном Карабахе

Шестинедельная война в Нагорном Карабахе. Итоги Кто победил? Насколько значительны потери армян? Плюс максимально понятная новая карта региона

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь