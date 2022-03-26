В Нагорно-Карабахской республике ввели военное положение
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В непризнанной Нагорно-Карабахской республике введено военное положение. Такой указ подписал ее президент Араик Арутюнян.
В министерстве обороны РФ сообщили, что в Нагорном Карабахе в зону ответственности российского миротворческого контингента вошли вооруженные силы Азербайджана.
По данным российского Минобороны, азербайджанские беспилотники нанесли четыре удара по подразделениям армии Нагорно-Карабахской республики.
«Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск», — сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в министерстве обороны Нагорно-Карабахской республики сообщили, что 25 марта произошла перестрелка, в результате которой погибли трое карабахских и пятеро азербайджанских военных.
Азербайджан отвергал обвинения в нарушении линии соприкосновения сторон конфликта в Нагорном Карабахе.
Осенью 2020 года между Арменией и Азербайджаном произошла война в Нагорном Карабахе, завершившаяся победой азербайджанской армии. Азербайджан занял значительные территории. О прекращении боевых действий удалось договориться при посредничестве России, она отправила в Нагорный Карабах миротворческий контингент.