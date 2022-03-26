Франция, Турция и Греция собираются провести гуманитарную операцию по эвакуации из Мариуполя

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Франция вместе с Турцией и Грецией хотят провести гуманитарную операцию по эвакуации всех желающих из Мариуполя. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, сообщает Le Monde.

Президент Франции подчеркнул, что речь идет об исключительной гуманитарной операции. «Мы организуем все в наилучших возможных условиях», — заявил он.

Макрон также рассказал, что в ближайшие 48-72 часа планирует телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Во время разговора французский лидер, в частности, намерен обсудить детали и условия гуманитарной операции.

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Мариуполь — крупный город на юге Донецкой области, одна из самых горячек точек войны в Украине. С начала марта его осаждают российские войска. Сообщалось, что в городе практически нет воды, связи, электричества и лекарств, а погибших начали хоронить в братских могилах.

Роддом, драмтеатр и школа искусств Мариуполя, где укрывались мирные жители, подвергались обстрелам. Местные власти винят в этом российскую армию. В Минобороны РФ называли кадры последствий бомбардировок постановочными, обвиняя в обстрелах «украинских националистов».

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