Вице-премьер Украины: российские войска захватили мэров 14 украинских городов

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Российские силы взяли в плен мэров 14 городов Украины, рассказала вице-премьер страны Ирина Верещук.

С таким заявлением Верещук выступила в ходе телемарафона. Она сообщила, что Россия настаивает, чтобы обмен пленными проходил только на условиях паритетности.

«Здесь Россия требует паритетности, мол, пограничников на пограничников, моряков на моряков, и у меня логичный вопрос: на кого мы будем менять городских голов, которых уже 14 в заложниках России? Пока решаем этот вопрос на международном уровне», — сказала вице-премьер (цитата по УНИАН).

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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23 марта МИД РФ сообщал, что проведено «два обмена удерживаемыми лицами». Одним из таких обменов, как предполагается, стало освобождение мэра Мелитополя .

24 марта украинская и российская стороны сообщили о обмене пленными по схеме 10 на 10. В тот же день стало известно, что Украина передала России 11 гражданских российских моряков, «спасенных с затопленного судна возле Одессы».

С начала российского вторжения в украинских СМИ не раз появлялись сообщения о похищении активистов, журналистов и представителей местных властей на захваченных территориях.

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