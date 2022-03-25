ФСБ сообщила о задержании в Москве уроженца Харькова. Его подозревают в шпионаже

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Сотрудники ФСБ задержали в Москве уроженца Харькова, которого заподозрили в в пользу Службы безопасности Украины. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

«Задержан уроженец Харькова Рудась А. В., имеющий двойное гражданство Украины и Польши. Установлено, что подозреваемый был завербован в агентурный аппарат СБУ и поддерживал конфиденциальное сотрудничество под оперативным псевдонимом Малыш», — сообщили в УФСБ.

По данным спецслужбы, в 2019 году Рудась поступил в «один из ведущих российских вузов» на обучение на политолога с целью «расширения оперативных возможностей для осуществления разведывательной деятельности». По заданию СБУ он собирал информацию об украинских политологах и журналистах, которые работали в России и выступали против «действующего киевского режима», утверждают в УФСБ.

Подозреваемого задержали при попытке получить сведения о военнослужащих, участвующих в «специальной операции министерства обороны РФ» в Украине.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

На допросе Рудась признался в сотрудничестве с СБУ, а также сообщил, что во время обучения в Варшаве сотрудничал со спецслужбами Польши под псевдонимом Лис, предоставляя информацию о студентах из Беларуси и Украины, заявили в пресс-службе УФСБ.

Ранее 25 марта ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска по подозрению в попытке передачи закрытой информации спецслужбам Украины. Против него возбудили дело по статье о госизмене.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь