ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска за попытку передачи секретной информации Украине

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ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска по подозрению в попытке передачи закрытой информации спецслужбам Украины.

По данным ФСБ, мужчина, имеющий по работе доступ к закрытой информации, «анонимно через сеть интернет обратился в украинскую спецслужбу с предложением о передаче за денежное вознаграждение сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, в том числе — для совершения диверсионных акций».

Передать Украине закрытую информацию мужчина планировал из корыстных побуждений, заявляет ФСБ.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье о государственной измене.

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