ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска за попытку передачи секретной информации Украине
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска по подозрению в попытке передачи закрытой информации спецслужбам Украины.
По данным ФСБ, мужчина, имеющий по работе доступ к закрытой информации, «анонимно через сеть интернет обратился в украинскую спецслужбу с предложением о передаче за денежное вознаграждение сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, в том числе — для совершения диверсионных акций».
Передать Украине закрытую информацию мужчина планировал из корыстных побуждений, заявляет ФСБ.
В отношении мужчины возбуждено дело по статье о государственной измене.