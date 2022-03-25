ФОМ: 49% россиян считают, что уход западных компаний из страны не отразится на качестве их жизни

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Почти половина (49%) россиян уверены, что прекращение работы ряда зарубежных компаний в стране никак не скажется на качестве их жизни. Об этом свидетельствуют результаты Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

25% из числа опрошенных считают, что уход западных компаний «не очень сильно ухудшит» качество жизни, еще 7% — что «сильно ухудшит». Наиболее пессимистичными в этом плане оказались респонденты в возрасте 18-30 лет — в этой категории так или иначе ухудшения ожидают 44% россиян.

В целом россияне осведомлены о санкциях, которые западные страны ввели против России из-за войны в Украине. 57% опрошенных знают о них, 28% что-то слышали. Впервые о санкциях услышали 13%, еще 2% затруднились с ответом.

Большинство опрошенных (83%) заявили, что не отказываются от покупок иностранных товаров по политическим причинам. 52% респондентов считают, что сейчас в продаже больше отечественных продуктов питания, чем импортных.

и еще Можно ли верить данным соцопросов?

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь