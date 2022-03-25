Армения обвинила Азербайджан в захвате села в Нагорном Карабахе — «в зоне ответственности российских миротворцев»
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Министерство иностранных дел Армении утверждает, что вооруженные силы Азербайджана днем 24 марта нарушили линию соприкосновения в зоне ответственности российской миротворческой миссии и вторглись в село Парух в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
«Ожидаем, что российские миротворческие войска, в зоне ответственности которых происходит провокация, предпримут меры, чтобы войска Азербайджана немедленно вернулись на исходные позиции», — говорится в сообщении МИД Армении.
По заявлению армянских властей, азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения около 16 часов по местному времени. Власти Нагорного Карабаха утверждают, что местные военные и российские миротворцы «пытаются путем переговоров остановить дальнейшее продвижение» азербайджанских войск.
В министерстве обороны Азербайджана отрицают обострение ситуации «на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент». «На пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не происходило», — заявили в ведомстве.
Вечером 24 марта министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян провели телефонные переговоры. Они «обсудили текущую обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе», сообщили в Минобороны РФ.
В Минобороны Армении сообщили, что Сурен Папикян во время разговора с российским коллегой «подчеркнул необходимость возвращения азербайджанских частей на исходные позиции», а Сергей Шойгу сказал, что Россия следит за ситуацией и предпринимает шаги для ее мирного разрешения.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе впервые за много лет начались полномасштабные боевые действия. Они продолжались полтора месяца; 10 ноября стороны при посредничестве России заключили соглашение о прекращении огня. По итогам боев Армения передала Азербайджану контроль примерно над половиной непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Российские миротворцы прибыли в Нагорный Карабах спустя несколько часов после того, как стороны заключили соглашение о прекращении войны.