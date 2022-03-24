В России объявили «иноагентами» издателя газеты «Троицкий вариант — Наука», фонд развития филантропии «КАФ» и экологическую организацию «Друзья Балтики»
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В списке некоммерческих организаций, «выполняющих функции иностранного агента», который ведет Минюст, появились трое новых участников.
НКО-«иноагентами» объявлены автономная некоммерческая организация для издания научно-популярной газеты «Троицкий вариант — Наука», благотворительный фонд развития филантропии «КАФ» и автономная некоммерческая экологическая организация «Друзья Балтики».
Газета «Троицкий вариант — Наука» в числе прочего публиковала обращение ученых в защиту аспиранта МГУ Азата Мифтахова и в поддержку «Мемориала».
Фонд «КАФ», который возглавляет Мария Черток, в числе прочего администрирует акцию «Щедрый Вторник».
«Друзья Балтики», сообщается на их сайте, занимаются «исследованием качества воды и борьбой с источниками его ухудшения, изучением микропластика и морского мусора, продвижением внедрения принципа „Ноль отходов“ и климатически дружественных решений, энергоэффективностью и энергосбережением, просвещением об экологичном стиле жизни».