Десятки ученых попросили отложить Международный конгресс математиков в Санкт-Петербурге до освобождения аспиранта МГУ Азата Мифтахова

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Десятки российских математиков написали открытое письмо исполкому Международного математического союза, в котором попросили отложить Международный конгресс математиков в Санкт-Петербурге до освобождения аспиранта МГУ . Текст обращения опубликовало профильное издание «Троицкий вариант».

Проведение форума запланировано на июль 2022 года. Авторы письма просят перенести его, так как «один из российских математиков по политическим причинам» лишен возможности в нем участвовать.

Мы согласны с тем, что бойкот научных мероприятий недопустим, но и продолжение сотрудничества с людьми и организациями, которые осуществляют политические преследования ученых в нашей стране, также недопустимы.

Авторы письма указали, что Мифтахов и другие фигуранты его дела подвергались пыткам.

Подписи под обращением поставили 64 математика из МГУ, ВШЭ, Массачусетского технологического института (MIT), Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и других ведущих вузов мира.

Международный конгресс математиков — самый влиятельный форум ведущих математиков мира. Он проводится раз в четыре года на протяжении более чем 120 лет. Россия в своей новейшей истории ни разу не принимала мероприятие; в СССР оно проходило однажды — в 1966 году в Москве.

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