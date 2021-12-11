Десятки ученых попросили отложить Международный конгресс математиков в Санкт-Петербурге до освобождения аспиранта МГУ Азата Мифтахова
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Десятки российских математиков написали открытое письмо исполкому Международного математического союза, в котором попросили отложить Международный конгресс математиков в Санкт-Петербурге до освобождения аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Текст обращения опубликовало профильное издание «Троицкий вариант».
Проведение форума запланировано на июль 2022 года. Авторы письма просят перенести его, так как «один из российских математиков по политическим причинам» лишен возможности в нем участвовать.
Мы согласны с тем, что бойкот научных мероприятий недопустим, но и продолжение сотрудничества с людьми и организациями, которые осуществляют политические преследования ученых в нашей стране, также недопустимы.
Авторы письма указали, что Мифтахов и другие фигуранты его дела подвергались пыткам.
Подписи под обращением поставили 64 математика из МГУ, ВШЭ, Массачусетского технологического института (MIT), Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и других ведущих вузов мира.
Международный конгресс математиков — самый влиятельный форум ведущих математиков мира. Он проводится раз в четыре года на протяжении более чем 120 лет. Россия в своей новейшей истории ни разу не принимала мероприятие; в СССР оно проходило однажды — в 1966 году в Москве.