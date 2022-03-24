Тимур Олевский: журналистку Оксану Баулину в Киеве охраняли сотрудники СБУ и полиции. Она могла погибнуть в результате удара беспилотника

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Журналистку Оксану Баулину, которая погибла 23 марта в Киеве, сопровождали двое сотрудников СБУ и двое полицейских, рассказал шеф-редактор новостей издания Тимур Олевский на стриме журналиста Александра Плющева. Один из сопровождавших ее сотрудников СБУ также погиб в результате удара, заявил он.

По словам Олевского, в рамках своей командировки в Украину Оксана Баулина поехала во Львов, где записала несколько интервью с российскими пленными, в том числе срочниками (эти материалы к настоящему моменту не опубликованы). По первоначальному плану она должна была после этого покинуть Украину, но, по выражению Олевского, «уговорила» своих сопровождающих поехать в Киев.

Они согласились, посоветовались и решили, что это может быть безопасно. Добавили ей дополнительной охраны. В Киеве она пережила [продолжавшийся более суток] комендантский час и вот вчера поехала на место бомбардировки ракетой российской торгового центра, потому что «как же можно его не снять». Это довольно далеко от линии соприкосновения.

Олевский заявил, что удар, по предварительным данным, мог быть нанесен российским дроном-камикадзе «Куб». В тот же день в Киеве были сбиты три таких дрона.

[Место взрыва] достаточно далеко [от линии соприкосновения], чтобы туда не могла долететь мина 120-миллиметровая, которая оставляет след, похожий на тот, что остался на месте взрыва. <…> Также эта воронка недостаточно большая для «Града» или артиллерийского снаряда. Единственное оружие, которое подходит под описание тех повреждений, разлета осколков и расстояния от места ведения войны, <…> это, как ни странно, российский дрон-камикадзе «Куб» от концерна «Калашников».