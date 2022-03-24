Россия с 30 марта откроет сухопутные границы с Казахстаном и Монголией. Недавно была открыта граница с Беларусью

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Россия с 30 марта снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с Казахстаном и Монголией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с этими странами. С Казахстаном — с сентября 2021 года, с Монголией — с декабря 2021 года.

С 18 марта Россия открыла сухопутную границу с Беларусью.

После начала войны в Украине США, Канада, Великобритания и страны Евросоюза закрыли небо для российских авиакомпаний. Кроме того, ЕС ввел санкции в отношении российской гражданской авиации, из-за чего крупнейший перевозчик «Аэрофлот» на время приостановил все рейсы за рубеж. Сейчас авиакомпания летает в Кыргызстан, Армению, Азербайджан, Иран и Шри-Ланку.

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