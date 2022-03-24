Росавиация в пятый раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России

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Ограничение полетов в 11 аэропортов центральной части и юга России продлевается до 1 апреля. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям по-прежнему советуют организовывать перевозку пассажиров через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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Ограничения на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России ввели 24 февраля — в день начала российского вторжения в Украину. Затем запрет четыре раза продлевали.

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