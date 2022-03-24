«Коммерсант»: Минцифры России предложило обязать иностранные интернет-сервисы платить за трафик

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Минцифры РФ предложило взимать с иностранных интернет-сервисов плату за трафик в качестве одной из мер поддержки российских операторов связи. Для «услуги пропуска трафика данных от международных бигтех-компаний» планируется подготовить специальный закон, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на список предложений, направленных в аппарат правительства.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявили, что каждую меру министерство должно согласовать с заинтересованными ведомствами и «по запрашиваемой мере ведется работа».

В 2021 году Минцифры уже предлагало обязать иностранные стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры платить за трафик, «который они направляют на абонентов российских операторов». Инициатива входила в «дорожную карту» по созданию дополнительных условий для развития телекоммуникационной отрасли в России.

Обязать зарубежные IT-компании платить 1,2% от годового оборота в фонд универсального обслуживания также не раз предлагал «Ростелеком».

Тогда речь шла о трафике Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, уточняет «Коммерсант». «Но сегодня идея выглядит не столь актуальной, так как международные интернет-компании уходят из России», — отметил источник газеты в одном из крупных операторов.

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Глава Института исследований интернета Карен Казарян усомнился, что правительство, у которого не хватает ресурсов для подготовки нормативной базы для уже одобренных мер поддержки, сможет реализовать такую инициативу. Он также счел ее избыточной на фоне ухода значительной части стриминговых сервисов из России. По мнению Казаряна, если такой платеж введут «граждане останутся и без сервисов Google, которые пока доступны в стране».

На фоне российского вторжения в Украину и санкций, которые страны Запада ввели в ответ на войну, многие иностранные компании прекратили деятельность в России. Среди них — Netflix, Microsoft, Amazon,

21 марта российские власти объявили Meta — материнскую компанию Facebook и Instagram — «экстремистской организацией». Сами соцсети запретили на территории страны и заблокировали. По данным «Коммерсанта», в результате ограничений трафик Facebook и Instagram упал на 70%.

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