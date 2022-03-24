Из новой серии «Смешариков» убрали слова «войнушка» и «захватчики». Правообладатель объяснил, что они «могут быть остро восприняты» зрителями

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Из новой серии детского мультсериала «Смешарики» убрали слова «войнушка» и «захватчики», поскольку они «могут быть остро восприняты» зрителями. Об этом изданию «Бумага» рассказали в пресс-службе группы компаний «Рики» — правообладателя бренда «Смешарики».

«Смешарики» — проект, который «был и остается вне политики», заявили в компании. Представители правообладателя объяснили, что сценарий серии был написан год назад и тогда никто не предполагал, что некоторые слова в нем «потенциально могут быть остро восприняты».

В контексте сегодняшней ситуации мы посчитали правильным убрать слова «войнушка» и «захватчики». Сейчас аудитория особенно чутко и эмоционально реагирует на эту тему, а мы с заботой и уважением относимся к нашим зрителям. Ведь «Смешариков» смотрят, чтобы погрузиться в добрый мир любимых анимационных героев, для всего остального есть другие медиа.

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Впервые о том, что некоторые слова в новой серии «Смешариков» про бадминтон были вырезаны или заменены, 22 марта рассказала пользовательница твиттера с ником «похухоль». Она представилась женой режиссера серии и опубликовала сообщение, где говорилось, что актеров озвучания попросили перезаписать реплики, которые не прошли цензуру. Кто именно вносил правки в слова персонажей, не уточнялось.

К 24 марта твит был удален, но сохранился в статье издания Medialeaks и в данных сервиса Wayback Machine.

Lioneri_06 / Twitter

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