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Японская компания Sharp приостановила поставки техники в Россию из-за войны в Украине, говорится в сообщении компании.

«Sharp Group в настоящее время приостанавливает поставки в Россию из-за последствий конфликта. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры», — заявили в компании.

Согласно информации на сайте Sharp, на российском рынке была представлена бытовая и климатическая техника компании, а также решения для визуализации и печати.

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Из-за российского вторжения в Украину и западных санкций, которые за ним последовали, многие иностранные компании объявили о приостановке или прекращении бизнеса в России. По данным Йельского университета, с начала войны более 400 компаний сделали подобные заявления. Среди них производители электроники и техники — LG Electronics, Samsung, Dell. 22 марта японская IT- корпорация NEC объявила о приостановке приема новых заказов, поставок, а также инвестиций в продукцию и сервисы в России.

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