В России вырос спрос на сейфы, оружие и патроны

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За последний месяц среди россиян вырос спрос на сейфы, российское оружие и патроны, рассказали РБК производители и продавцы этих товаров.

Резкий рост закупок сейфов был зафиксирован на неделе с 21 по 27 февраля, рассказали в онлайн-гипермаркете «ВсеИнструменты.ру». Тогда по сравнению с неделей с 14 по 20 февраля закупки сейфов в b2c-сегменте выросли на 34%, в b2b-сегменте — на 36%. С 28 февраля по 6 марта рост в b2c составил еще 20%, в b2b — 4%. При этом на следующей неделе — с 7 по 14 марта — спрос сократился (на 23% в b2c и на 31% в b2b)

В свою очередь магазин сейфов HardSafe сообщил, что «спрос увеличился на 100%» и на оружейные, и на домашние сейфы, а цены выросли от 10 до 60% на разные товары различных поставщиков.

Участники рынка, опрошенные РБК, связывают изменение спроса на сейфы с колебаниями курса валют, отложенным спросом и увеличением объема наличных средств на руках у россиян.

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Кроме того, в ожидании подорожания импортозависимой оружейной продукции потребители начали активно покупать отечественное оружие, пишет РБК. Некоторые участники рынка считают, что резкое увеличение динамики спроса — временное явление.

Так, в сети оружейных магазинов «7,62» отметили рост продаж российского оружия примерно на 20–30%. Представитель сети связал это с новостями о войне и подорожанием продукции из-за валютных колебаний, начавшихся еще в конце 2021 года.

Вместе с тем россияне начали активнее покупать патроны. «Если обычно берут по пачке, сейчас возьмут десять. Сейчас они все закупятся и будут сидеть месяца три, ничего не приобретая», — рассказали в «7,62».

«Если в оружейных магазинах и существует повышенный спрос, то он связан с желанием граждан успеть купить продукцию по старым ценам», — согласилась коммерческий директор производителя патронов «Патронная мануфактура» Ирина Суслова.

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