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Международный комитета Освенцима, объединяющий бывших узников немецких концлагерей, выступил с заявлением по поводу гибели в Харькове 96-летнего Бориса Романченко, пережившего в годы Великой Отечественной войны заключение в Бухенвальде.

Вот что сказал исполнительный вице-президент комитета Кристоф Хойбнер:

Для людей, переживших Освенцим и Холокост, смерть их товарища Бориса Романченко в Харькове стала последним сплоченным криком преступной войны, которую Путин и его приспешники ведут в Украине изо дня в день. Эта война стирает память и дело жизни тех, кто выжил в концлагерях, и пытается разделить и разрушить их сообщества в Украине, Польше, России, Беларуси, Израиле и многих других странах мира.

В заявлении комитета также цитируются слова 96-летней Евы Фахиди, венгерской еврейки, пережившей Холокост:

Все, ради чего мы жили с момента освобождения из Освенцима, Бухенвальда, Равенсбрюка и Заксенхаузена, все, что мы отстаивали и все воспоминания, которыми мы делились с европейской молодежью, — сейчас позорят Путин и его генералы. Люди говорят, что мы, выжившие в концлагерях, — совесть мира. У Путина нет совести, он вообще не имеет к нам никакого отношения, позор ему и его лжи. Наши мысли в эти дни обращены к семье Бориса Романченко и всем пережившим Холокост в Украине и ныне пытающимся выжить под российскими бомбами. Но также наши мысли обращены к родителям и близким молодых российских солдат, чьи жизни Путин умышленно растрачивает на этой войне.

Борис Романченко, бывший узник Бухенвальда и еще нескольких немецких концлагерей, погиб 18 марта в собственной квартире в Харькове после того, как в здание попал снаряд. Романченко жил в Северной Салтовке — районе, который с первых дней войны подвергается обстрелам со стороны российских военных. В Кремле подвергли сомнению сведения о том, что Романченко погиб из-за российских обстрелов, и предположили, что бывший узник Бухенвальда мог умереть «под перекрестным огнем националистических батальонов».

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