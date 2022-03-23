На Лазурном берегу арестовали две яхты российского миллиардера Алексея Кузьмичева

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Власти Франции арестовали две яхты, принадлежащие российскому миллиардеру, одному из основателей инвестиционных консорциумов «Альфа-Групп» и LetterOne Алексею Кузьмичеву.

Как пишет Liberation, речь идет о 26-метровой яхте «Ла Гранд Урс», находившейся на ремонте на верфи в Антибе, и 17-метровой яхте «Ла Петит Урс», пришвартованной в Каннах. Общая стоимость яхт оценивается в 70 миллионов евро.

Ранее власти Евросоюза из-за войны в Украине наложили санкции на многих крупнейших российских бизнесменов, в том числе совладельцев «Альфа-Групп» и LetterOne Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. После этого бизнесмены вышли из числа бенефициаров этих компаний.

После введения санкций в Европе уже арестовали множество яхт, принадлежащих российским бизнесменам и официальным лицам. В частности, сообщалось о задержании яхт, которыми пользовались бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава «Роснефти» Игорь Сечин, миллиардеры Алишер Усманов и Андрей Мельниченко.

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