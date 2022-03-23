Louis Vuitton показал новую коллекцию с символом, похожим на букву Z. В соцсетях компанию заподозрили в поддержке вторжения на Украину

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Компания Louis Vuitton подверглась критике в соцсетях из-за своей новой коллекции LV Volt. На это обратил внимание TJournal.

Новые украшения, которые были выложены в соцсетях компании 22 марта, содержат в себе сливающиеся буквы L и V — вместе они напоминают букву Z, которую сейчас российские власти используют как знак поддержки своих действий на Украине.

В инстаграме и твиттере Louis Vuitton под постами о коллекции появились сотни комментариев, в которых пользователи выражали свое негодование, обвиняли компанию в поддержке агрессии, называли пиар-кампанию «ужасной» и выражали мнение, что сейчас не лучшее время для использования таких символов.

Линейка LV Volt впервые появилась еще в 2020 году.

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