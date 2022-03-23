ФАС проверит обоснованность резкого роста цен на бумагу. В некоторых регионах она подорожала в шесть раз

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Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности роста цен на бумагу. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве пояснили, что проверка ведется «на фоне большого количества жалоб от граждан».

Резкий рост розничных цен на офисную бумагу начался на второй неделе марта, в различных регионах она подорожала в три-шесть раз.

Подорожанию бумаги предшествовало заявление финской химической компании Kemira о прекращении поставок в Россию хлората натрия, используемого для отбелки целлюлозы для производства белой бумаги.

В Союзе лесопромышленников и лесоэкспортеров называли сообщения о росте цен «настоящим фейком». Там подчеркивали, что ситуация «непростая», но что большинство компонентов для производства белой бумаги закупается в странах, которые не вводили санкции — в частности, в Узбекистане и ЮАР.

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