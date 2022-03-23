Доллар на Московской бирже впервые с начала войны кратковременно опустился ниже 100 рублей

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Курс доллара на торгах на Московской бирже опускался ниже 100 рублей.

На старте торгов курс был около 103,5 рубля за доллар. Российская валюта начала резко укрепляться днем на фоне новостей о переходе на рубли в расчетах за экспортные поставки газа.

На несколько минут курс опускался до значения 94,98 рубля за доллар, однако затем укрепился на уровне 100 рублей за доллар.

Курс евро в ходе торгов опустился до 110,5 рубля.

Курс доллара опустился ниже 100 рублей впервые с момента начала войны на Украине. До нее он колебался в районе отметки в 80 рублей. Максимальным курс был в начале марта — около 120 рублей за доллар.

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