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Депутатам Госдумы от «Единой России» запретили покидать страну без разрешения руководителя фракции Владимира Васильева. Об этом пишет «Холод» со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Теперь чтобы выехать из РФ, депутат должен подать на имя Васильева заявление, в котором будет указана страна, которую он собирается посетить, а также сроки и цель выезда.

В распоряжении подчеркивается, что ограничения не распространяются на служебные командировки.

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