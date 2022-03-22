«ВКонтакте» заблокировала страницы Ильи Яшина и Алексея Навального

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Соцсеть «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировала на территории России страницы политиков Ильи Яшина, Алексея Навального и его команды.

В уведомлении Генпрокуратуры от 24 февраля, на которое ссылается соцсеть в качестве причины блокировки, говорится, что на страницах Яшина и команды Навального размещаются «ложные информационные материалы о якобы нападении РФ на территорию Украины».

С начала войны в Украине на основании этого же требования Генпрокуратуры в России были заблокированы более 500 ресурсов, в том числе паблики многих независимых СМИ. Также Роскомнадзор требовал, чтобы СМИ писали о боевых действиях только со ссылкой на официальные российские источники и не называли «специальную операцию» в Украине нападением, вторжением или объявлением войны.

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