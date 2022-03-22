Собянин выделил 7 миллиардов рублей на помощь москвичам, чье финансовое состояние ухудшилось «в условиях санкционного давления»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Мэрия Москвы выделила 7 миллиардов рублей на оказание адресной социальной помощи жителям города. Об этом сообщает ТАСС.

Помощь смогут получить люди, оказавшиеся «в сложной жизненной ситуации, вызванной чрезвычайными происшествиями, утратой кормильца, потерей работы или снижением дохода семей с детьми ниже прожиточного минимума».

Решение о выделении денег является частью пакета мер по поддержке граждан «в условиях санкционного давления».

Читайте также

Война Двадцать седьмой день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Двадцать седьмой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь