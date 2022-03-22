Oriflame приостановит инвестиции и часть онлайн-продаж в России

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Шведско-швейцарская компания по продаже косметики Oriflame объявила о сокращении и приостановке «отдельных операций» в России. Об этом говорится в заявлении бренда.

Среди прочего Oriflame приостанавливает инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия, а также возможность онлайн-покупок продукции для незарегистрированных покупателей.

«В связи с рядом операционных и юридических сложностей компания Орифлэйм в России считает невозможным продолжение деятельности в России в текущей форме», — объяснила компания.

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Многие иностранные компании приостановили или прекратили бизнес в России на фоне российского вторжения в Украину и западных санкций, которые за этим последователи. По подсчетам Forbes, в международных компаниях, которые уходят из России, работают около 200 тысяч человек. Крупнейшие работодатели среди них — «Макдоналдс», Pepsico, IKEA, Yum! Brands (владелец KFC), Inditex (магазины одежды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и другие).

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