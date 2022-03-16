Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Международные компании, которые объявили о приостановке или прекращении деятельности в России, обеспечивают работой около 200 тысяч жителей страны, следует из подсчетов журнала Forbes.

Крупнейшим работодателем объявившим о частичной приостановке бизнеса, стал «Макдоналдс». В сети ресторанов быстрого питания по всей России работают 62 тысячи человек.

Еще 19 тысяч россиян работают в Pepsico, 15 тысяч — в IKEA, 14,5 тысячи — в Yum! Brands (владелец KFC), 8,8 тысячи — в Inditex (магазины одежды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и другие).

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Десятки иностранных компаний, работающих в самых разных сферах, объявили о приостановке или прекращении бизнеса в России на фоне российского вторжения в Украину. Как отмечает Forbes, зачастую речь идет о приостановке продаж, поставок и обслуживания клиентов. При этом российские сотрудники пока продолжают хотя бы частично получать зарплату.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь