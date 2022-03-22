«Мнение слышат. Но все-таки меньшинство есть меньшинство». Кремль — о несогласных с войной в Украине
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
В Кремле считают «абсолютно неопровержимым фактом», что подавляющее большинство россиян поддерживают «специальную военную операцию» в Украине и действия Владимира Путина. Тем, кто не согласен с этим, разъясняют цели и причины военных действий, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подавляющее большинство граждан, свыше 75% поддерживают операцию, поддерживают действия президента России. Это абсолютно неопровержимый факт. Вы видите, что идет очень активное разъяснение целей и задач этой операции, причины этой операции, и мы надеемся, что те, кто не согласен, они поймут, что происходит. А кроме того, очень важно, чтобы те, кто не согласен, все-таки начинали ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада о том, что происходит, и понимали, что не все правда, что дают там в новостях.
На уточняющий вопрос, слышат ли в Кремле мнение остальных десятков миллионов россиян, которые против войны, Песков ответил следующее: «Мнение слышат. Но все-таки меньшинство есть меньшинство».
«Говорит Москва»: Как сейчас в Кремле учитывают мнение тех жителей России, которые не поддерживают «специальную военную операцию», проводимую силами РФ на Украине? Проводятся ли какие-нибудь опросы, идет ли работа с социологами, может быть, устанавливается какой-нибудь контакт с представителями культуры и регионов?
Дмитрий Песков: Ну смотрите, их мало, таких граждан. Подавляющее большинство граждан все-таки — и об этом свидетельствует и статистика, и опросы, о которых вы говорили — свыше 75% граждан поддерживают операцию, поддерживают действия президента России. Это абсолютно неопровержимый факт. Вы видите, что идет очень активное разъяснение целей и задачей этой операции, причины этой операции, и мы надеемся, что те, кто не согласен, они поймут, что происходит. А кроме того, очень важно, чтобы те, кто не согласен, все-таки начинали ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада о том, что происходит, и понимали, что не все правда, что дают там в новостях.
«Говорит Москва»: Получается, что эти 25%, как говорят данные опросов — это несколько десятков миллионов человек, они в любом случае за скобками не остаются. Это мнение, его слышат?
Дмитрий Песков: Мнение слышат. Но все-таки меньшинство есть меньшинство.
«Говорит Москва»: А по поводу деятелей культуры, которые уехали — с ними какой-то контакт есть?
Дмитрий Песков: Есть сообщения в СМИ, что кто-то хочет уехать, кто-то остается, но остается при своем мнении. Это совершенно нормальный процесс. Тот кто-то потом больше поймет и вернется обратно.