«Говорит Москва»: Как сейчас в Кремле учитывают мнение тех жителей России, которые не поддерживают «специальную военную операцию», проводимую силами РФ на Украине? Проводятся ли какие-нибудь опросы, идет ли работа с социологами, может быть, устанавливается какой-нибудь контакт с представителями культуры и регионов?

Дмитрий Песков: Ну смотрите, их мало, таких граждан. Подавляющее большинство граждан все-таки — и об этом свидетельствует и статистика, и опросы, о которых вы говорили — свыше 75% граждан поддерживают операцию, поддерживают действия президента России. Это абсолютно неопровержимый факт. Вы видите, что идет очень активное разъяснение целей и задачей этой операции, причины этой операции, и мы надеемся, что те, кто не согласен, они поймут, что происходит. А кроме того, очень важно, чтобы те, кто не согласен, все-таки начинали ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада о том, что происходит, и понимали, что не все правда, что дают там в новостях.

«Говорит Москва»: Получается, что эти 25%, как говорят данные опросов — это несколько десятков миллионов человек, они в любом случае за скобками не остаются. Это мнение, его слышат?

Дмитрий Песков: Мнение слышат. Но все-таки меньшинство есть меньшинство.

«Говорит Москва»: А по поводу деятелей культуры, которые уехали — с ними какой-то контакт есть?

Дмитрий Песков: Есть сообщения в СМИ, что кто-то хочет уехать, кто-то остается, но остается при своем мнении. Это совершенно нормальный процесс. Тот кто-то потом больше поймет и вернется обратно.