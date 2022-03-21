В Херсоне обстреляли участников проукраинского митинга

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Участников проукраинского митинга на площади Свободы в Херсоне обстреляли и забросали светошумовыми гранатами днем 21 марта. В результате инцидента есть раненые, сообщают со ссылкой на очевидцев и источники украинские издания «Мост» и «Украинская правда». Официального подтверждения этой информации нет.

Судя по роликам очевидцев, протестующие попытались подойти к памятнику на площади, когда началась стрельба и взрывы. Украинские СМИ утверждают, что таким образом митинг разогнали российские военные.

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть

По данным «Моста», россияне открыли стрельбу в воздух; источники «Украинской правды» говорят, что военные стреляли прямо по митингующим. Оба издания сообщают о раненых, точное количество которых не называется.

УНИАН опубликовал два ролика с пенсионером, получившим ранение в ногу. По данным издания, это два разных мужчины. Точно установить это по кадрам видео не удается.

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