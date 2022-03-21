В Херсоне обстреляли участников проукраинского митинга
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Участников проукраинского митинга на площади Свободы в Херсоне обстреляли и забросали светошумовыми гранатами днем 21 марта. В результате инцидента есть раненые, сообщают со ссылкой на очевидцев и источники украинские издания «Мост» и «Украинская правда». Официального подтверждения этой информации нет.
Судя по роликам очевидцев, протестующие попытались подойти к памятнику на площади, когда началась стрельба и взрывы. Украинские СМИ утверждают, что таким образом митинг разогнали российские военные.
По данным «Моста», россияне открыли стрельбу в воздух; источники «Украинской правды» говорят, что военные стреляли прямо по митингующим. Оба издания сообщают о раненых, точное количество которых не называется.
УНИАН опубликовал два ролика с пенсионером, получившим ранение в ногу. По данным издания, это два разных мужчины. Точно установить это по кадрам видео не удается.