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В Херсоне обстреляли участников проукраинского митинга

Источник: Meduza

Участников проукраинского митинга на площади Свободы в Херсоне обстреляли и забросали светошумовыми гранатами днем 21 марта. В результате инцидента есть раненые, сообщают со ссылкой на очевидцев и источники украинские издания «Мост» и «Украинская правда». Официального подтверждения этой информации нет.

Судя по роликам очевидцев, протестующие попытались подойти к памятнику на площади, когда началась стрельба и взрывы. Украинские СМИ утверждают, что таким образом митинг разогнали российские военные.

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так.

По данным «Моста», россияне открыли стрельбу в воздух; источники «Украинской правды» говорят, что военные стреляли прямо по митингующим. Оба издания сообщают о раненых, точное количество которых не называется.

УНИАН опубликовал два ролика с пенсионером, получившим ранение в ногу. По данным издания, это два разных мужчины. Точно установить это по кадрам видео не удается.

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