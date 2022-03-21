В Харькове при попадании снаряда в дом погиб 96-летний узник Бухенвальда

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96-летний украинец Борис Романченко, прошедший через несколько нацистских лагерей, погиб 18 марта при попадании снаряда в многоэтажный дом, где он жил. Об этом сообщил фонд мемориалов Бухенвальд и Дора-Миттельбау.

Романченко родился в селе Бондари под Сумами в 1926 году. В 1942, когда регион был оккупирован немецкими войсками, его угнали в Германию. В 1943 году после попытки побега его отправили в Бухенвальд. Также он был узником концлагерей Миттельбау и Берген-Бельзен и работал на сборке ракет на полигоне Пенемюнде.

В 2018 году власти Харькова называли Романченко одним из 16 узников нацистских лагерей, живущих в регионе.

Россия с 24 февраля ведет войну против Украины. Одной из официальных целей российской «спецоперации» власти называют «денацификацию» Украины.

Харьков с первых дней войны находится под обстрелами. Согласно данным из открытых источников и заявлениям украинских властей, Россия активно обстреливает жилые районы. Власти РФ это отрицают.

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