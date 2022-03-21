Русскоязычные ученые за рубежом призвали поддержать исследователей и студентов, пострадавших из-за вторжения России в Украину
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Десятки русскоязычных ученых, работающих за рубежом, подписали открытое письмо с просьбой оказать поддержку работникам науки, пострадавшим от нападения России на Украину.
Авторы письма призвали предоставить срочное финансирование лабораториям и исследовательским центрам по всему миру, которые решили принять у себя украинских ученых и студентов. В частности, усилия должны быть направлены на то, чтобы позволить ученым, покинувшим Украину из-за войны, переехать в кратчайшие сроки и вместе со своими семьями.
Также предлагается оказать поддержку ученым и студентам из России и Беларуси, которые выступают против войны и одновременно находятся под угрозой репрессий со стороны государства и рискуют оказаться в профессиональной изоляции.
Мы настоятельно просим всех наших коллег сохранять свои личные связи и поддерживать российских и белорусских специалистов, которые выступают против войны, но не могут уехать по разным причинам. Что касается тех, кто уехал из России и Беларуси, боясь преследования, они должны иметь возможность получить статус беженца и нуждаются в поддержке ученых и правительств.
Письмо подписали 69 ученых, в том числе историки Андрей Зорин и Александр Эткинд, биофизик Игорь Ефимов, философ Михаил Эпштейн, психолингвист Ирина Секерина, литературовед Ольга Матич, писатель Дмитрий Быков, экономист Константин Сонин.
Из-за российского вторжения Украину покинули более трех миллионов человек, еще несколько миллионов были вынуждены покинуть свои дома.