За время войны в Украине погибли 115 детей

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С начала вторжения России в Украину в результате боевых действий погибли 115 украинских детей и еще 140 получили ранения. Об этом сообщает офис Генерального прокурора Украины.

По данным ООН, за время войны в Украине погибли 847 мирных жителей, ранены 1399 человек. В организации отмечают, что реальные цифры могут быть намного выше.

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в ночь на 20 марта в результате обстрела Индустриального района Харькова погиб мужчина и девятилетний ребенок. Помощник начальника местной полиции Вячеслав Марков сообщает о гибели пяти мирных жителей.

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Война Двадцать пятый день. Онлайн «Медузы»