Власти Украины: фронт «практически замер», потому что ни у одной из сторон нет сил для перелома ситуации

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Линия фронта на Украине «практически замерла», заявил на брифинге советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

По словам Арестовича, ни у одной из сторон «не хватает сил для реального перелома ситуации на том или ином направлении», поэтому они ограничиваются тактическими действиями и сосредотачивают резервы.

Арестович также заявил, что российская авиация «практически не действует» и ракетные удары практически прекратились.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.

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