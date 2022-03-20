В Москве на антивоенных пикетах задержали сотрудников «Мемориала»
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Двое сотрудников ликвидированного правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов и Александр Гурьянов задержаны на антивоенных пикетах в Москве.
Правозащитники вышли на Театральную площадь около Большого театра с плакатами «Свихнувшийся Путин толкает мир к ядерной войне» и «Нет войне». Уже спустя три-четыре минуты к ним подошли сотрудники полиции, после чего задержанных отвезли в ОВД.
Также на Чистых прудах задержана Ольга Гордиенко, которая вышла на одиночный пикет с плакатом «Себе хоть не ври. Война — это смерти. Хватит этой кровавой борьбы zа мир». Еще на одном антивоенном пикете у здания ТАСС был задержан Николай Мазниченко.
По подсчетам «ОВД-Инфо», с начала войны в Украине на антивоенных акциях в России были задержаны уже более 15 тысяч человек.