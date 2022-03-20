Украинские военные сообщили о гибели заместителя командующего Черноморским флотом РФ

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Заместитель командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб в ходе войны в Украине. Об этом сообщается на странице ВСУ в фейсбуке.

Ранее о смерти Палия также писали некоторые украинские издания, ссылаясь на пост во «ВКонтакте» президента консалтинговой группы «Содействие» Константина Царенко. Сейчас запись недоступна, но ее скриншот остался в СМИ.

По информации Генштаба ВСУ на 19 марта, с начала войны в Украине потери России в личном составе достигли примерно 14,4 тысячи человек. В том числе в зоне боевых действий погибли пятеро российских генералов, утверждают власти Украины.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

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Война Двадцать пятый день. Онлайн «Медузы»