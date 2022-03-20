The Telegraph: Великобритания противостоит дезинформации Кремля с помощью рекламы в российских соцсетях. ВК это отрицает

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Правительство Великобритании создало специальное подразделение по борьбе с кремлевской дезинформацией, пишет газета The Telegraph.

Ведомство, сформированное в феврале накануне войны в Украине, получило название «Правительственная информационная ячейка» (Government Information Cell, GIC), в него вошли 35 сотрудников МИДа, МВД, Минобороны и других правительственных структур.

По сведениям The Telegraph, для продвижения позиции Лондона по поводу войны в Украине GIC закупала рекламу в российских соцсетях, в том числе во «ВКонтакте».

Пресс-служба ВК опровергла эти данные. «Указанная информация не соответствует действительности. Продвижение на наших рекламных платформах проходит обязательную модерацию. На ресурсах VK и в рекламной сети может быть показана только та реклама, которая соответствует правилам VK и законодательству РФ», — заявили РБК в пресс-службе компании.

Что происходит в Украине

Война Двадцать пятый день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине

Война Двадцать пятый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь