США попросили Турцию передать Украине купленные у России С-400. В обмен с Анкары обещают снять санкции

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США ведут переговоры с Турцией, чтобы Анкара отправила на Украину системы противоракетной обороны С-400, купленные у России. Представитель Пентагона подтвердил это телеканалу Sky News Arabia.

По словам военного, Анкаре предлагают отказаться от С-400 и отправить их на Украину в обмен на снятие с Турции американских санкций и возвращение ее в программу производства истребителей F-35.

Источники агентства Reuters сообщили, что власти Турции вряд ли согласятся на сделку, так как не хотят портить отношения с Москвой.

Турция объявила о покупке у России систем С-400 на 2,5 миллиарда долларов в 2017 году, их первая партия была поставлена два года спустя. Такое решение страны НАТО вызвало резкую критику со стороны США — против Анкары были введены санкции, также Вашингтон исключил Турцию из программы производства F-35, заявив, что истребители не могут находиться рядом «с российской платформой сбора разведданных».

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