Conflict Intelligence Team: Россия продолжает перебрасывать войска и технику в Ростовскую область

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Россия продолжает перебрасывать войска и инженерную технику к границам Украины. К такому выводу пришли аналитики из Conflict Intelligence Team.

Так, пишет CIT, на одном из видео, снятом 17 марта в Ростове-на-Дону виден эшелон с танками, который, согласно базе данных РЖД, следует из Приморского края. Еще на одном видео, снятом к северу от города 18 марта, едет эшелон грузовиков и бронетранспортеров — судя по направлению, вероятно, он следует с Кавказа или из Краснодарского края.

Помимо боевой техники аналитики сообщают и о переброске инженерных машин. Так, в Иркутской области видели много военных эвакуаторов РЭМ-КЛ и МТП-А2, которые могут понадобиться для брошенной или сломанной техники. В пригороде Санкт-Петербурга 18 марта был замечен эшелон с понтонным парком, предназначенным для наведения временных мостов.

В CIT отметили, что интенсивность переброски сейчас ниже, чем в месяцы перед началом войны. По оценке аналитиков, Россия может располагать еще до 40 незадействованных батальонно-тактических групп, общая численность которых превышает 20 тысяч человек. «Разумеется, к подготовке и боевым качествам этих подразделений имеются закономерные вопросы», — отмечают в CIT.

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