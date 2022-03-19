«Роскосмос» объяснил желто-синюю форму космонавтов: это цвета эмблемы МГТУ имени Баумана

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Госкорпорация «Роскосмос» заявила, что желто-синяя расцветка формы космонавтов, прибывших на МКС 18 марта, отсылает к эмблеме МГТУ имени Баумана, который окончили все трое членов экипажа.

Члены экипажа «Союз МС-21», прибывшие на МКС 18 марта. Роскосмос / AP / Scanpix / LETA

«Дизайн формы был согласован задолго до текущих событий. Видеть везде и во всем украинский флаг — это уже клиника», — высказался глава пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.

«Роскосмос» также опубликовал комментарий командира экипажа Олега Артемьева. «В эти дни, несмотря на то, что мы в космосе, мы вместе с нашим президентом и народом!» — заявил космонавт, который является членом фракции «Единая Россия» в Московской городской думе.

После прибытия экипажа «Союз МС-21» на МКС многие обратили внимание, что космонавты одеты в форму желтого цвета с синими элементами — то есть в цвета флага Украины.

Россия уже четвертую неделю ведет войну против Украины. Подавляющее большинство российских официальных лиц, высказавшихся на эту тему, выступили в поддержку действий России.

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