ООН: за время войны в Украине погибли по меньшей мере 847 мирных жителей, 1399 получили ранения

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В Украине с начала войны погибли по меньшей мере 847 мирных жителей, 1399 получили ранения, сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Причиной гибели и ранения большинства были обстрелы из тяжелой артиллерии, реактивны систем залпового огня, ракетные и авиаудары.

В ООН подчеркнули, что реальные цифры должны быть «значительно выше». В частности, задерживаются данные из мест, где продолжаются боевые действия, в том числе из Мариуполя, Волновахи, Изюма.

Власти Мариуполя, который окружен российскими войсками и подвергается постоянным обстрелам, 13 марта сообщали о гибели более 2300 человек.

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