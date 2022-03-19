МИД Китая: НАТО загоняет Россию в угол, а санкциями проблем не решить

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Замглавы МИДа Китая Лэ Юйчэн назвал санкции Запада против России «все более и более возмутительными».

«История много раз показывала, что санкциями не решить проблем. Санкции только вредят простым людям <…> и ухудшает мировую экономику», — заявил он.

Лэ Юйчэн также заявил, что НАТО не стоит расширяться на восток и «загонять в угол» такую ядерную державу, как Россия.

Страны Запада в ответ на вторжение России в Украину ввели жесточайшие санкции, ограничившие доступ России к мировому финансовому сектору, к технологиям и так далее. Персональные санкции коснулись крупнейших российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников.

Китай не осудил российское вторжение в Украину; при голосовании по соответствующей резолюции Генассамблеи ООН Китай воздержался.

По неофициальным данным, Россия после вторжения в Украину обращалась к Китаю с просьбой о военной помощи. В Кремле заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности.

18 марта президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпинь провели двухчасовой разговор, в ходе которого Байден, как утверждают США, предупредил Си о последствиях оказания России материальной помощи. В КНР заявили, что китайский лидер сказал Байдену, что «украинский кризис — это не то, что мы хотим видеть».

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