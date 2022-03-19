Компания Bosch остановила поставки запчастей для грузовиков в Россию после сообщений, что ее продукция могла использоваться военными

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Немецкая компания Bosch остановила поставки деталей для грузовых автомобилей в Россию после информации о том, что ее продукция могла использоваться в военных целях. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает Bloomberg.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что детали Bosch нашли в российской военной технике, которая вторглась на украинские территории. В свою очередь Министерство по делам экономики ФРГ, писал Der Spiegel, начало расследование против компании в связи с возможными поставками в Россию в нарушение санкций ЕС.

В Bosch рассказали, что речь идет о блоках управления для коммерческого транспорта, а также начали собственную проверку.

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Ранее на фоне санкций немецкий концерн прекратил поставки бытовой техники в Россию и заявил о приостановке производства своей продукции в Петербурге.

Не менее 300 крупных иностранных компаний объявили о приостановке работы в России на фоне российского вторжения в Украину и западных санкций, которые за этим последовали.

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