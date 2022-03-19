Генпрокурор Украины: в стране появились лагеря для российских военнопленных

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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в Украине были созданы лагеря для российских военнопленных.

«Они есть, потому что этого опять же требует Женевская конвенция. <…> Даже медицинская помощь им оказывается почти на том же уровне, как оказывается нашим ребятам», — заявила она в интервью украинской службе «Би-би-си», отказавшись пояснить, что значит «почти на том же уровне».

Я хочу, чтобы мы были очень открыты. Мы работали в рамках международного гуманитарного права, нашего национального законодательства и не переходили какие-либо границы, чтобы потом к нам были вопросы…

По данным на 19 марта, в Украине находятся в плену 562 российских военных. Ранее власти Украины говорили, что в плен взяты до тысячи российских военнослужащих.

О планах создать в Украине лагеря для российских пленных в начале марта говорил советник главы офиса президента Алексей Арестович, пояснив, что в таком количестве «как задержанных или арестованных их держать уже не удается».

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